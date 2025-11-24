Россияне рассказали, чем будут заниматься зимой

Большинство опрошенных россиян (78%) составляют списки зимних дел. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

В 48% списков среди зимних планов значится: попробовать фирменный кофе, чай или какао в кофейне или приготовить его дома. Это одно из самых недорогих развлечений — на него закладывают 250–500 рублей. В списках встречаются и более необычные идеи. Так, 7% респондентов планируют посетить площадку для зимнего дрифта — катания на автомобиле с контролируемым заносом. Такой вид досуга обойдется в среднем в 5 тыс. рублей.

Домашние занятия остаются важной частью зимнего досуга. Среди них лидируют походы в гости (69%), причем 27% анкетируемых собираются в гостях играть в настольные игры. 24% опрошенных респондентов собираются готовить дома выпечку или глинтвейн. На все эти активности россияне выделяют 1–2 тыс. рублей. Некоторые уточняют, что настольные игры могут обойтись дороже, но эту покупку они готовы разделить с друзьями. Реже встречаются планы приготовить дома ужин «как в ресторане» (11%), сделать елочные игрушки своими руками (9%) или заняться изготовлением домашних настоек (7%). Ужин — самое затратное занятие в этой группе: до 5 тыс. рублей. На приготовление настоек россияне планируют потратить 1–2 тыс. рублей. На самодельные елочные игрушки респонденты собираются выделить до 500 рублей.

Каток остается главным зимним активным развлечением. Его выбрали 59% опрошенных респондентов, закладывая на его посещение от 300 до 1,5 тыс. рублей. В 28% анкет отдельно указано, что на катке планируется не только кататься, но и фотографироваться. Часто встречаются и бесплатные варианты активностей: катание на лыжах по парку (31%) и катание на ледянке (18%). При этом 24% предпочитают более дорогое занятие — поездку в ближайший горнолыжный комплекс, на что закладывают 5–10 тыс. рублей.

Менее востребованные, но все же присутствующие варианты активного отдыха: катание на собачьей упряжке (11%), на что респонденты закладывают 2–3 тыс. рублей, бесплатный хоккей во дворе (8%) и бесплатная зимняя рыбалка (6%). Самым редким пунктом стал «поход выходного дня» — прогулка или ночевка в зимнем лесу. На это готовы только 2% респондентов.

Зима для многих — время культурных впечатлений. 28% планируют посетить мастер-классы стоимостью около 2,5 тыс. рублей. Театр включили в свои планы 23% — бюджет составляет от 2,5 тыс. до 8 тыс. рублей. Квизы выбрали 15%, бильярд или боулинг — 13% респондентов — на оба развлечения респонденты закладывают суммы от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. В 12% анкет указаны музеи-усадьбы, посещение которых обойдется от 300 до 1,5 тыс. рублей. А 11% планируют сходить на концерт: здесь суммы колеблются от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

В опросе приняли участие 3,5 тыс. россиян.

Ранее климатолог рассказал, когда зимы в Москве станут мягче.