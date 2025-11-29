На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СК возбудил дело после обнаружения новорожденного в мусоре

СК возбудил дело после обнаружения младенца в цеху по переработке мусора
Максим Блинов/РИА Новости

В Подмосковье возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела младенца на мусороперерабатывающем заводе, сообщает пресс-служба Следственного комитета Московской области.

По информации следствия, 28 ноября тело новорожденного мальчика нашли в мусоре в цеху по переработке отходов, расположенном в городском округе Сергиев Посад.

«Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ», — рассказали в СК.

В настоящее время следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства, в том числе личность и местонахождение роженицы.

О страшной находке изначально сообщил РЕН ТВ. По данным журналистов, один из сотрудников предприятии по утилизации отходов заметил одеяло, в котором находился труп ребенка. Признаков насильственной смерти на теле малыша не обнаружено.

Ранее в Москве женщина родила ребенка и выбросила его в унитаз.

