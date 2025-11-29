На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о возможном отравлении митрополита УПЦ Феодосия

СПЖ: митрополита Феодосия могли отравить тяжелыми металлами
Черкасская епархия УПЦ

Митрополита Черкасского и Каневского Феодосия (Снигирева), арестованного на Украине по делу о госизмене, могли отравить. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ) в своем Telegram-канале.

По информации источников СПЖ, «владыка Феодосий был отравлен, предположительно, тяжелыми металлами».

Около месяца назад у митрополита Феодосия проявились признаки необычного недомогания, что не было связано с гипертонией и сердечными заболеваниями. У митрополита также часто стала повышаться температура и поднималось давление. На нынешней неделе его состояние резко ухудшилось, а анализы показали увеличение ряда показателей в 10–15 раз по сравнению с нормой, в связи с чем архиерея госпитализировали.

В настоящее время продолжается сильная интоксикация, состояние пока относительно стабильное, уточнили в СПЖ.

Медики проведут исследование на наличие в организме пациента отравляющих веществ, добавили в Союзе.

В марте сообщалось об ухудшении самочувствия митрополита Феодосия во время судебного заседания.

Весной 2023 года украинский суд отправил митрополита Феодосия под домашний арест. В декабре того же года суд отменил круглосуточный арест, оставив священнослужителя под ночным домашним арестом. На Украине митрополиту вменяют разжигание религиозной ненависти. 27 июня 2024 года суд избрал меру пресечения руководителю Черкасской епархии УПЦ в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток.

Ранее сотрудники СБУ задержали митрополита Арсения сразу после выхода из следственного изолятора.

Новости Украины
