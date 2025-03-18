Заседание по делу митрополита УПЦ Феодосия сорвалось из-за его плохого самочувствия

Сосновский районный суд Черкасс отпустил митрополита Черкасского и Каневского Феодосия (Дениса Снигирева) Черкасской епархии Украинской православной церкви, который находится под следствием по делу о государственной измене, под личные обязательства. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

Отмечается, что 18 марта в суде состоялось заседание в отношении священнослужителя.

Журналисты отмечают, что пока участники заседания ожидали судью из совещательной комнаты, митрополиту Феодосию стало плохо, у него поднялось давление, ему вызвали скорую помощь. В конечном итоге суд решил отпустить его под личное обязательство.

Весной 2023 года украинский суд отправил митрополита Феодосия под домашний арест с ношением электронного браслета. В декабре того же года суд отменил круглосуточный арест, оставив священнослужителя под ночным домашним арестом. На Украине митрополиту вменяют разжигание религиозной ненависти. 27 июня 2024 года суд избрал меру пресечения руководителю Черкасской епархии УПЦ в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток.

Запрет деятельности УПЦ на территории Украины был утвержден Верховной Радой 20 августа 2024 года. Принятый закон ограничивает функционирование религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью, и устанавливает сроки для разрыва таких связей. Под эгидой этого закона на Украине происходят рейдерские захваты монастырей, а также совершается насилие как против священнослужителей, так и против православных граждан.

Ранее сообщалось, что Константинопольский патриархат может вмешаться в церковный раскол на Украине.