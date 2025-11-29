На Камчатке перенесли рейс на сутки после сообщения о бомбе в самолете

Рейс из Петропавловска-Камчатского в Москву задержали после того, как один из пассажиров заявил о возможном наличии на борту взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По информации ведомства, самолет должен был вылететь в 17:40 по местному времени, однако его отправление приостановили. После сообщения пассажира всех людей эвакуировали, а воздушное судно, багаж и пассажиров дополнительно досмотрели. Взрывчатых веществ специалисты не выявили.

В итоге вылет перенесли на завтра. Отправления ожидают 242 пассажира.

До этого житель Башкирии получил штраф почти в полмиллиона рублей неудачно пошутив на борту самолета. 57-летний житель Уфы собирался лететь в Москву, поднявшись на борт самолета он решил пошутить и сообщил бортпроводнику, что пронес в своем рюкзаке взрывное устройство. Экипаж юмор не оценил и обратился в правоохранительные органы.

Ранее в США две бортпроводницы устроили драку и задержали рейс на 4 часа.