Появилось видео задержания мужчины, готовившего теракт на газопроводе в Подмосковье

Центр общественных связей ФСБ опубликовал видеозапись задержания и допроса мужчины, которого подозревают в намерении подорвать газопровод в Серпуховском районе Подмосковья. Об этом сообщило РИА Новости.

На записи задержанный заявил, что признает вину и сожалеет о содеянном. Он рассказал, что после начала СВО его стали вербовать украинские спецслужбы, и в итоге он согласился выполнить их указание.

По данным ФСБ, мужчине через тайник передали оборудование и части самодельного взрывного устройства. В задачу подозреваемого входило бурение лунки у газопровода с помощью электробура, закладка туда бомбы и её маскировка. Также он должен был установить фотоловушку и сообщить куратору о выполнении задания.

В ведомстве уточнили, что при попытке пробурить лунку мужчина был задержан. Перед этим он откопал схрон, где находились ловушки, рация, телефон, сим-карты, четыре капсулы с взрывчаткой и антенны.

Утром 29 ноября ФСБ сообщила о предотвращении теракта. Мужчину завербовали украинские спецслужбы в 2024 году, когда мужчина был в центре временного содержания иностранцев на Украине за нарушение миграционного законодательства. После вербовки под легендой депортации он был направлен в Россию.

Ранее в Севастополе арестовали мужчину за подготовку подрыва самодельной бомбы.