Юристы рассказали о способах защиты от «бабушкиной схемы» с квартирой

РБК: от «бабушкиной схемы» с квартирой поможет принцип из книги «12 стульев»

Для предотвращения мошенничества по «бабушкиной схеме» при покупке квартиры можно подстраховаться с помощью нескольких способов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на юристов.

По их словам, нужно либо составить договор купли-продажи, прописав в нем возможности риска такой мошеннической схемы, либо, если сделка уже прошла и квартиру требуют назад — просить суд оставить квартиру у покупателя до тех пор, пока ему не вернут уплаченные деньги.

Юрист по вопросам недвижимости Олег Силкин считает, что возврат квартиры продавцу после полного возмещения средств является справедливым решением.

«Как говорится в романе «12 стульев» — утром деньги, вечером стулья, можно наоборот, но деньги вперед», — заявил Силкин.

Он добавил, что при отмене покупки стороны обязаны вернуть все полученное по сделке, произведя так называемую «двустороннюю реституцию».

До этого зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко заявил, что в России нужно предусмотреть ответственность риелторов за участие в сделках по продаже квартир, которые впоследствии оспариваются бывшими собственниками, якобы находившимися под влиянием мошенников.

Ранее стало известно, что в России могут внести в словари выражение «эффект Долиной».