Депутат предложил ввести ответственность риелторов из-за «бабушкиных схем» с жильем

В России нужно предусмотреть ответственность риелторов за участие в сделках по продаже квартир, которые впоследствии оспариваются бывшими собственниками, якобы находившимися под влиянием мошенников. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, комментируя внесение в нижнюю палату парламента законопроекта о периоде охлаждения при продаже квартир.

«Велика вероятность принятия законопроекта. Эта тема на прошлой неделе в числе прочих обсуждалась в Госдуме на круглом столе, посвященном вопросам мошенничества и откатов сделок с недвижимостью. Однако это не единственная мера, которую стоит предпринять. Например, кроме периода охлаждения, считаю, надо предусмотреть ответственность риелторов за проведенные с их участием сделки. На сегодняшний день, пока эта сфера деятельности никак не регламентирована, риелторы часто становятся участниками мошеннических схем, сначала продавая, а после — откатывая сделки. При этом никакой ответственности они не несут, а деньги за сделки получают», — подчеркнул Аксененко.

Он также считает необходимым ввести медицинское удостоверение дееспособности и адекватности продавца, создать специальный реестр заболеваний, при которых сделки проводить самостоятельно продавцу не позволят. По мнению депутата, такой реестр должен подготовить Минздрав.

По словам Аксененко, сейчас правда участилось число случаев мошенничества с недвижимостью, но это не происходит повсеместно. Нужно максимально ответственно подойти к выбору объекта для покупки, тщательно проверить все документы, пообщаться не только с покупателем, но и по возможности с соседями, близкими продавца, посоветовал парламентарий. Если цена слишком низкая или продавец очень торопится продать жилье, нужно насторожиться и попробовать самостоятельно «потянуть время», рекомендовал депутат. Кроме того, он призвал проверить, когда недвижимость была продана в последний раз. Сейчас участились случаи частых перепродаж и передач права собственности, они тоже должны насторожить, заключил Аксененко.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и депутат фракции Михаил Делягин направили в Госдуму законопроект, который вводит семидневный «период охлаждения» при продаже квартир физическими лицами, сообщил ТАСС. Поправки предлагаются в закон «О государственной регистрации недвижимости». Они предусматривают временную заморозку средств покупателя при заключении сделок с жильем и вводят недельную паузу между подписанием договора и регистрацией перехода права собственности. Согласно тексту инициативы, госрегистрация договора купли-продажи будет проводиться только по истечении семи дней с момента его подписания. Миронов пояснил, что за этот срок собственник сможет трезво оценить ситуацию и, если поймет, что действует под давлением мошенников, отказаться от продажи квартиры. Доступ к деньгам за проданное жилье продавец получит только после регистрации перехода права собственности и исключительно по безналичному расчету на банковский счет. Наличные расчеты при таких сделках предполагается запретить. По словам Миронова, схема потребует использования защищенных счетов и банковских аккредитивов, при которых банк фактически гарантирует исполнение обязательств сторон. Отдельная норма законопроекта касается собственников, продающих единственное жилье. В этом случае продавец обязан будет подтвердить, что после сделки ему есть где проживать: потребуется нотариально заверенное согласие лица, готового предоставить ему жилье. В случае принятия документ предлагается ввести в действие с 1 января 2026 года.

