В России могут внести в словари выражение «эффект Долиной»

Профессор Козловская: выражение «эффект Долиной» могут добавить в словари
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Выражение «эффект Долиной» может быть внесено в российские словари на фоне популярности в информационном пространстве в 2025 году. Об этом рассказала заведующая кафедрой русского языка РГПУ имени А. И. Герцена профессор Наталия Козловская, передает ТАСС.

«Начнем с ответа на второй вопрос: появятся ли новые выражения в словарях? Да, но не в академических», — сообщила она.

По словам профессора, в современной лексикографии есть особые типы изданий, включая неографические ежегодники, выпуск которых после некоторого перерыва возобновлен в Институте лингвистических исследований РАН. Недавно, по ее словам, был введен цифровой ресурс «Новое в русской лексике».

Ученый отметила, что выражения «эффект Долиной», «схема Долиной» и «бабушкина схема» будут отражены на этом ресурсе, потому что за короткое время стали заметными явлениями в речи.

Козловская считает, что выражения с малой долей вероятности смогут войти в «большие» толковые словари. Она объяснила, что спустя некоторое время подобные фразы из-за ухода информационного повода перестанут быть актуальны, как это произошло с «головой вечеринкой», «розовой кофточкой», «водолазкой извинений» и другими словосочетаниями.

Профессор заявила, что говорить об этическом аспекте «эффекта Долиной» сложнее, поскольку об этом должны говорить специалисты по этике. Однако, по ее словам, можно утверждать, что новые выражения порождаются «коллективным языковым сознанием, а не каким-то конкретным человеком», который потенциально хотел обидеть Долину.

Напомним, что суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую певица продала под воздействием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице, Полине Лурье, деньги не вернули, а ее иск был отклонен. В последнее время российские суды аннулировали более трех тысяч аналогичных сделок, когда после продажи недвижимости люди сообщали, что стали жертвами обмана. Покупатели лишаются и денег, и жилья. Подробнее о том, что известно о деле, и как «эффект Долиной» повлиял на рынок недвижимости — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мошенникам, обманувшим Ларису Долину, вынесли приговор.

