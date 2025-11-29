На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Крыму девочка не выжила после ДТП с Mazda

В Крыму водитель сбил 13-летнюю девочку, ее не спасли
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В Крыму водитель стал фигурантом уголовного дела после аварии. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в селе Фонтаны Симферопольского района. 13-летняя девочка решила перейти дорогу по нерегулируемому переходу. В какой-то момент ее сбил автомобиль марки Mazda.

Ребенок получил серьезные травмы, спасти его не смогли.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

«Ход и результаты расследования взяты под контроль в прокуратуре Республики Крым», – сообщается в публикации.

До этого в Выксе одного ребенка дважды переехали на дороге. Когда 11-летний мальчик переходил дорогу, его сбила машина. Так как за ней следовал еще один автомобиль, женщина за рулем ничего не успела сделать и переехала пострадавшего. Школьник не выжил. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.

Ранее россиянка сломала череп в ДТП в Таиланде и не выжила.

