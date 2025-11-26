На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Выксе ребенка не спасли после того, как его переехали две машины

В Выксе ребенка переехали две иномарки, он не выжил
true
true
true
close
Telegram-канал Полиция Нижегородской области

В Выксе ребенок не выжил после аварии с двумя иномарками. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на улице Степана Разина. По предварительным данным, 11-летний мальчик переходил дорогу. В какой-то момент его сбил автомобиль марки Kia. За машиной следовало еще одно транспортное средство этой же марки, женщина за рулем переехала сбитого ребенка.

Школьник получил серьезные травмы, спасти его медикам не удалось. Отмечается, что оба водителя не находились в состоянии алкогольного опьянения.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения. На место выехали сотрудники полиции, чтобы установить обстоятельства.

До этого в Приморском крае автобус с людьми переехал человека. Пешеход пострадал в ДТП, которое произошло до этого. После двойной аварии пострадавший не выжил. Полиция ищет виновника первого ДТП.

Ранее внедорожник переехал пожилую женщину в Сибири.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами