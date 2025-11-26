В Выксе ребенка не спасли после того, как его переехали две машины

В Выксе ребенка переехали две иномарки, он не выжил

В Выксе ребенок не выжил после аварии с двумя иномарками. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на улице Степана Разина. По предварительным данным, 11-летний мальчик переходил дорогу. В какой-то момент его сбил автомобиль марки Kia. За машиной следовало еще одно транспортное средство этой же марки, женщина за рулем переехала сбитого ребенка.

Школьник получил серьезные травмы, спасти его медикам не удалось. Отмечается, что оба водителя не находились в состоянии алкогольного опьянения.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения. На место выехали сотрудники полиции, чтобы установить обстоятельства.

До этого в Приморском крае автобус с людьми переехал человека. Пешеход пострадал в ДТП, которое произошло до этого. После двойной аварии пострадавший не выжил. Полиция ищет виновника первого ДТП.

Ранее внедорожник переехал пожилую женщину в Сибири.