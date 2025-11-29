На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Таганроге подключили саперов к ликвидации последствий атаки БПЛА

Глава Таганрога Камбулова: саперы будут работать в городе после воздушной атаки
Shutterstock

В Таганроге будут работать саперы в районе пяти пострадавших домов после воздушной атаки. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

«В связи с работой саперов на улице Петровской изменена схема движения автобусов», — заявила она.

По словам главы города, городской транспорт в направлении порта идет по ул. Петровской до пер. Мечниковский. После этого автобусы движутся по ул. Фрунзе до пер. Лермонтовский, и снова спускается на ул. Петровскую. Она подчеркнула, что в обратном направлении из порта автобусы ходят без изменений.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Таганроге после атаки БПЛА был поврежден многоквартирный дом и разрушена крыша общежития местного техникума.

Он уточнил, что ночной налет снова привел к разрушениям гражданской инфраструктуры. По словам губернатора, БПЛА были подавлены и уничтожены в Таганроге, а также в Каменском, Миллеровском, Азовском и Дубовском районах.

Губернатор добавил, что, по поступающей информации, обошлось без пострадавших. Данные о последствиях продолжают уточняться.

Ранее власти Волгограда сообщили о пострадавших на фоне атаки беспилотников.

