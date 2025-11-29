На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти Волгограда сообщили о пострадавших на фоне атаки беспилотников

Губернатор Бочаров: четыре дома попали под атаку БПЛА, два человека пострадали
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в четыре жилых дома в разных частях Волгограда. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации региона.

По его словам, утром силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры на территории региона.

Губернатор уточнил, что на улице Маршала Еременко, 47Б был поврежден склад стройматериалов, один пострадавший. Он от госпитализации отказался. Помимо этого, атакам подверглись жилые дома по адресам ул. Невская, 12; ул. Муромская, 12, проспект Металлургов, 29 и ул. Желудева, 11А.

Бочаров рассказал, что в здания повреждены окна. На местах падения обломков работают пожарные службы.

По предварительным данным, еще один человек постарадал на улице Невской. Ему оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Губернатор поручил уточнить повреждения, а также привести в готовность пункты временного размещения.

Новость дополняется.

