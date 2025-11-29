Стало известно, сколько рейсов задержали в Волгограде на фоне атаки БПЛА

В аэропорту Волгограда («Сталинград») задержали 12 рейсов (к 09:17 по местному времени — прим. ред.) из-за введенных ограничений полетов на фоне атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится на официальной сайте воздушной гавани.

Из онлайн-табло следует, что на вылет задержали пять рейсов в Москву, а также один в Санкт-Петербург. Все полеты сдвинули примерно на два часа.

На прилет задерживаются четыре рейса из Москвы, а также по одному из Казани и Петербурга.

До этого губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в четыре жилых дома в разных частях Волгограда. По его словам, на улице Маршала Еременко, 47Б был поврежден склад стройматериалов, один пострадавший. Он от госпитализации отказался. Помимо этого, атакам подверглись жилые дома по адресам ул. Невская, 12; ул. Муромская, 12, проспект Металлургов, 29 и ул. Желудева, 11А.

Telegram-канал SHOT писал, что над Волгоградом сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Местные жители рассказали, что к текущему моменту в городе произошли не менее восьми взрывов. При этом звуки были слышны в центре и на севере Волгограда.

Помимо этого, о взрывах сообщили жители города Волжский.

Ранее на Кубани на территории Афипского НПЗ произошел пожар из-за атаки дронов.