Украинцы оказались в лидерах по просьбам убежища в России

ТАСС: украинцы чаще других граждан недружественных стран просят убежище в России

Граждане 24 недружественных государств просили убежище на территории Российской Федерации в 2025 году, большинство из них — это граждане Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Так, в период с января по сентябрь текущего года 2 762 иностранцев из недружественных стран попросили о временном убежище в России.

Отмечается, что 2 527 заявлений поступило от украинцев, 93 — от граждан ФРГ, 36 — от латвийцев, 25 — от литовцев.

17 подобных заявлений поступило от граждан США, 12 — от граждан Эстонии, 11 — от представителей Канады, 7 — от граждан Венгрии, 6 — Италии, 5 — Польши.

Кроме того, с заявлениями о предоставлении убежища обратились по три гражданина Австралии, Франции и Испании, по два — Нидерландов, Словакии и Великобритании.

По одному заявлению поступило от граждан Бельгии, Болгарии, Греции, Кипра, Македонии, Португалии, Швеции и Швейцарии.

В общей сложности за указанный период в России попросили убежище 6 640 иностранцев.

Ранее финский депутат попросил убежища в России.