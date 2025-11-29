В Гватемале произошло мощное землетрясение

В Гватемале произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Отмечается, что эпицентр сейсмособытия находился в 46 км к северу от города Тапачула в Мексике и в 6 км к северо-западу от Таканы, очаг — на глубине 140 км.

Сейсмологи уточнили, что угрозы цунами не объявлялось, информации о пострадавших и разрушениях также не поступало.

27 ноября на Аляске произошло землетрясение магнитудой 6,0.

Подземные толчки были зафиксированы в 17:11 по времени UTC (20:11 мск) в 12 километрах к северо-западу от населенного пункта Суситна. Очаг залегал на глубине 69,4 км. Угрозы цунами не объявлялось. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

До этого в индонезийской провинции Восточная Ява произошло извержение вулкана Семеру. В Центре вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии заявили, что в высоту пепел поднялся на 2 тысячи метров над кратером.

Ранее на Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5.