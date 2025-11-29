На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МВД назвали признаки фейковых сообщений со взломанного аккаунта

МВД: файлы с подозрительным содержанием в мессенджере могут указывать на взлом
true
true
true
close
Tatiana Diuvbanova/Shutterstock/FOTODOM

Файлы с подозрительным содержанием в мессенджере или внезапные просьбы от имени знакомых перевести деньги могут указывать на то, что аккаунт был взломан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.

По данным ведомства, мошенники, получив доступ к учетной записи, рассылают контактам сообщения с просьбами занять деньги.

Злоумышленники рассчитывают на то, что адресаты среагируют на просьбу, считая ее отправленной близким человеком. Кроме того, мошеннические файлы часто имеют формат APK и содержат установочные пакеты вредоносных программ. Как подчеркнули в МВД, такие файлы позволяют преступникам получить удаленный доступ к устройству и похитить персональные данные.

До этого в МВД России рассказали, как в Калининграде 64-летний мужчина лишился сбережений, поверив аферистам.

Все началось с телефонного звонка — неизвестный представился калининградцу «сотрудником службы финансового мониторинга». Злоумышленник рассказал мужчине о якобы зафиксированной попытке несанкционированного доступа к его банковскому счету и под предлогом «защиты сбережений» от аферистов посоветовал перевести деньги на «безопасный счет».

Ранее пенсионерка дважды продала квартиру и обвинила в этом мошенников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами