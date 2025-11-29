В МВД назвали признаки фейковых сообщений со взломанного аккаунта

МВД: файлы с подозрительным содержанием в мессенджере могут указывать на взлом

Файлы с подозрительным содержанием в мессенджере или внезапные просьбы от имени знакомых перевести деньги могут указывать на то, что аккаунт был взломан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.

По данным ведомства, мошенники, получив доступ к учетной записи, рассылают контактам сообщения с просьбами занять деньги.

Злоумышленники рассчитывают на то, что адресаты среагируют на просьбу, считая ее отправленной близким человеком. Кроме того, мошеннические файлы часто имеют формат APK и содержат установочные пакеты вредоносных программ. Как подчеркнули в МВД, такие файлы позволяют преступникам получить удаленный доступ к устройству и похитить персональные данные.

До этого в МВД России рассказали, как в Калининграде 64-летний мужчина лишился сбережений, поверив аферистам.

Все началось с телефонного звонка — неизвестный представился калининградцу «сотрудником службы финансового мониторинга». Злоумышленник рассказал мужчине о якобы зафиксированной попытке несанкционированного доступа к его банковскому счету и под предлогом «защиты сбережений» от аферистов посоветовал перевести деньги на «безопасный счет».

