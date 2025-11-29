Калининградец испугался выдуманных мошенников и отдал 2,7 млн рублей настоящим

В Калининграде 64-летний мужчина лишился сбережений, поверив аферистам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с телефонного звонка — неизвестный представился калининградцу «сотрудником службы финансового мониторинга». Злоумышленник рассказал мужчине о якобы зафиксированной попытке несанкционированного доступа к его банковскому счету и под предлогом «защиты сбережений» от аферистов посоветовал перевести деньги на «безопасный счет».

Мужчина поверил преступнику и последовал его инструкциям. Он перевел по указанным мошенником реквизитам более 2,7 млн рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество.

