Пенсионерка дважды продала квартиру и обвинила в этом мошенников

Пенсионерка из Волгоградской области пожилая женщина пыталась заключить две сделки на одну квартиру. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, одним из покупателей стал местный предприниматель, который приобрел жилье у 70-летней женщины за 2,2 миллиона рублей.

«Женщина живет без мужа и детей, рассказала, что решила продать жилье, чтобы переехать к сестре», – сообщается в публикации.

В момент подписания всех необходимых документов женщина на камеру подтвердила, что делает это добровольно, не находясь под давлением аферистов.

Сначала женщина попросила две недели для переезда, затем – еще несколько дней, так как ее сестры якобы не стало. Позже она сказала бизнесмену, что стала жертвой мошенников.

Как удалось выяснить предпринимателю, за девять дней до его сделки это же жилье планировал купить другой человек, который внес залог в размере 100 тысяч рублей. Также бизнесмен заявил, что сестры у женщины нет. Он обратился в суд.

Ранее певице Ларисе Долиной оставили квартиру стоимостью 112 млн рублей.