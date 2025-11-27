На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пенсионерка дважды продала квартиру и обвинила в этом мошенников

SHOT: в Волгоградской области пенсионерка продала квартиру двум покупателям
true
true
true
close
Sutthiphong Chandaeng/Shutterstock/FOTODOM

Пенсионерка из Волгоградской области пожилая женщина пыталась заключить две сделки на одну квартиру. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, одним из покупателей стал местный предприниматель, который приобрел жилье у 70-летней женщины за 2,2 миллиона рублей.

«Женщина живет без мужа и детей, рассказала, что решила продать жилье, чтобы переехать к сестре», – сообщается в публикации.

В момент подписания всех необходимых документов женщина на камеру подтвердила, что делает это добровольно, не находясь под давлением аферистов.

Сначала женщина попросила две недели для переезда, затем – еще несколько дней, так как ее сестры якобы не стало. Позже она сказала бизнесмену, что стала жертвой мошенников.

Как удалось выяснить предпринимателю, за девять дней до его сделки это же жилье планировал купить другой человек, который внес залог в размере 100 тысяч рублей. Также бизнесмен заявил, что сестры у женщины нет. Он обратился в суд.

Ранее певице Ларисе Долиной оставили квартиру стоимостью 112 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами