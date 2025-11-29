Синоптик рассказал, когда в европейской части РФ ждать зиму

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что на европейской части России в ближайшие дни прогнозируется теплая погода. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, на территориях Северо-западного и Центрального федеральных округов температура будет на 4 — 8°C ниже нормы.

«Теплая погода на европейской части России обусловлена переносом воздушных масс из Атлантики и из Средиземного моря, именно поэтому отмечаются такие высокие температуры для конца ноября», — отметил Вильфанд.

Он пояснил, что теплее всего будет в Приволжском федеральном округе и на Урале. К примеру, в Екатеринбурге будет на 8 — 10°C теплее нормы. При этом в регионе возможны неблагоприятные метеоусловия из-за прохождения теплого фронтального раздела.

Жителям Свердловской и юга Тюменской областей стоит ожидать снегопадов. мокрого снега и гололеда. В Челябинской области также возможен снег и мокрый снег.

24 ноября руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что с наступлением календарной зимы в Москве не ожидается резких изменений в погоде, в том числе похолодания.

Он уточнил, что в начале первого месяца зимы температура воздуха ночью в столице будет находиться в пределе 0…-5°С, днем — 0…+3°С. Шувалов добавил, что в первую пятидневку декабря существенные осадки не ожидаются.

Ранее жителям Москвы спрогнозировали образование гололедицы.