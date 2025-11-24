На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жителям Москвы спрогнозировали образование гололедицы

Синоптик Шувалов: гололедица ожидается в Москве на этой неделе
true
true
true
close
DimaBerlin/Shutterstock/FOTODOM

В течение этой недели в Москве ожидается гололедица, воздух в основном будет средиземноморский. Об этом RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Первый циклон — мы сейчас испытываем его влияние. К вечеру понедельника [, 24 ноября] температура поднимется до +6°С. Завтра (во вторник, 25 ноября, — Прим. ред.) уже будет прохладнее — порядка 0…+2°С. И здесь, скорее всего, обойдётся без осадков. Похожая погода будет и в пятницу», — уточнил синоптик.

По его словам, к середине рабочей недели в столицу с Балканского полуострова, Венгрии и Румынии придет следующее тепло. В четверг, 27 ноября, температура воздуха достигнет +5…+7°С, возможны дожди.

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд до этого говорил, что на большей части России температура пока выше климатической нормы. Синоптик заявил, что в большинстве регионов РФ до конца недели будет теплая погода. Так, на юге Сибири температура будет на 6–10°C превышать норму из-за перемещения теплых воздушных масс из Атлантики. В южной половине Якутии и Хабаровского края, а также в Амурской области термометр покажет на 5–6°C выше нормы. Вильфанд отметил, что из-за гололеда и мокрого снега такая погода не радует.

Ранее сообщалось, что в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке резко похолодает на этой неделе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами