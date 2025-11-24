Жителям Москвы спрогнозировали образование гололедицы

В течение этой недели в Москве ожидается гололедица, воздух в основном будет средиземноморский. Об этом RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Первый циклон — мы сейчас испытываем его влияние. К вечеру понедельника [, 24 ноября] температура поднимется до +6°С. Завтра (во вторник, 25 ноября, — Прим. ред.) уже будет прохладнее — порядка 0…+2°С. И здесь, скорее всего, обойдётся без осадков. Похожая погода будет и в пятницу», — уточнил синоптик.

По его словам, к середине рабочей недели в столицу с Балканского полуострова, Венгрии и Румынии придет следующее тепло. В четверг, 27 ноября, температура воздуха достигнет +5…+7°С, возможны дожди.

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд до этого говорил, что на большей части России температура пока выше климатической нормы. Синоптик заявил, что в большинстве регионов РФ до конца недели будет теплая погода. Так, на юге Сибири температура будет на 6–10°C превышать норму из-за перемещения теплых воздушных масс из Атлантики. В южной половине Якутии и Хабаровского края, а также в Амурской области термометр покажет на 5–6°C выше нормы. Вильфанд отметил, что из-за гололеда и мокрого снега такая погода не радует.

Ранее сообщалось, что в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке резко похолодает на этой неделе.