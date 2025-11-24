Москвичей призвали не ждать сильных похолоданий в начале декабря

С наступлением календарной зимы в Москве не ожидается резких изменений в погоде, в том числе похолодания. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«В начале декабря существенных морозов мы еще не ожидаем. Сильных похолоданий и резкого понижения температуры не будет», — отметил синоптик.

Он уточнил, что в начале первого месяца зимы температура воздуха ночью в столице будет находиться в пределе 0…-5°С, днем — 0…+3°С. Шувалов добавил, что в первую пятидневку декабря существенные осадки не ожидаются.

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд до этого говорил, что на большей части России температура пока выше климатической нормы. Синоптик заявил, что в большинстве регионов РФ до конца недели будет теплая погода. Так, на юге Сибири температура будет на 6–10°C превышать норму из-за перемещения теплых воздушных масс из Атлантики. В южной половине Якутии и Хабаровского края, а также в Амурской области термометр покажет на 5–6°C выше нормы. Вильфанд отметил, что из-за гололеда и мокрого снега такая погода не радует.

