Летчик-космонавт посоветовал полностью не исключать наличие жизни на Луне

Космонавт Юрчихин: отрицать на 100% наличие жизни на Луне не стоит

Герой России, летчик-космонавт РФ Федор Юрчихин заявил, что отрицать на 100% наличие микрожизни на Луне нельзя. Об этом сообщает РИА Новости.

В качестве примера Юрчихин привел эксперименты на Международной космической станции. По словам летчика, космонавты брали анализы с внешней поверхности станции, которые показали наличие небольших колоний микроорганизмов.

«Представьте себе: плюс-минус 150, радиация, отсутствие воздуха, а они там есть и существуют. <...> Все подвигает к тому, что на 100% отрицать микрожизнь на поверхностях, под поверхностями других космических тел сегодня, наверное, никто не рискнет», — подчеркнул космонавт.

11 ноября археологи из Международного института археологических исследований в США под руководством Томаса Леппарда предложили необычный подход: использовать знания о том, как древние люди заселяли острова Тихого океана, чтобы понять, как человечество может осваивать космос.

Ученые выделили восемь принципов «островной археологии», которые, по их мнению, напрямую применимы к будущим внеземным колониям — от лунных баз до поселений на Марсе и за его пределами.

