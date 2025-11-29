На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Летчик-космонавт посоветовал полностью не исключать наличие жизни на Луне

Космонавт Юрчихин: отрицать на 100% наличие жизни на Луне не стоит
true
true
true
close
Kevin Kanzelmeyer/Shutterstock/FOTODOM

Герой России, летчик-космонавт РФ Федор Юрчихин заявил, что отрицать на 100% наличие микрожизни на Луне нельзя. Об этом сообщает РИА Новости.

В качестве примера Юрчихин привел эксперименты на Международной космической станции. По словам летчика, космонавты брали анализы с внешней поверхности станции, которые показали наличие небольших колоний микроорганизмов.

«Представьте себе: плюс-минус 150, радиация, отсутствие воздуха, а они там есть и существуют. <...> Все подвигает к тому, что на 100% отрицать микрожизнь на поверхностях, под поверхностями других космических тел сегодня, наверное, никто не рискнет», — подчеркнул космонавт.

11 ноября археологи из Международного института археологических исследований в США под руководством Томаса Леппарда предложили необычный подход: использовать знания о том, как древние люди заселяли острова Тихого океана, чтобы понять, как человечество может осваивать космос.

Ученые выделили восемь принципов «островной археологии», которые, по их мнению, напрямую применимы к будущим внеземным колониям — от лунных баз до поселений на Марсе и за его пределами.

Ранее телескоп Евклид заглянул в глубины загадочного темного облака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами