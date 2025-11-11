Ученые предложили неожиданную стратегию для колонизации других планет

Археологи из Международного института археологических исследований в США под руководством Томаса Леппарда предложили необычный подход: использовать знания о том, как древние люди заселяли острова Тихого океана, чтобы понять, как человечество может осваивать космос. Работа опубликована в журнале Acta Astronautica (AA).

Ученые выделили восемь принципов «островной археологии», которые, по их мнению, напрямую применимы к будущим внеземным колониям — от лунных баз до поселений на Марсе и за его пределами.

Первое правило — значение расстояния. Исторически успешнее всего развивались острова, находившиеся ближе к исходной метрополии: короткое расстояние облегчало обмен ресурсами, идеями и людьми. В космическом контексте это значит, что первые колонии должны располагаться не слишком далеко от Земли, чтобы оставаться частью единой популяции.

Второе связано с размерами нового мира: чем больше объект, тем выше шансы на устойчивое развитие. Крупные планеты и луны обладают разнообразием ресурсов и условий. Однако, как отмечают авторы, слишком большая масса, например у газовых гигантов, делает их непригодными для колонизации из-за гравитации. Третий принцип — архипелаговая конфигурация: колонии должны образовывать сеть, где между ними возможна эвакуация и обмен. Это повышает устойчивость всей системы.

Четвертый фактор — равномерность распределения ресурсов. Если полезные ископаемые или энергоисточники сосредоточены в одном месте, возникает социальное неравенство и политическая нестабильность. Пятая рекомендация касается численности населения: минимально жизнеспособная колония, по расчетам исследователей, должна включать не менее тысячи человек, чтобы избежать генетической деградации и обеспечить культурное разнообразие.

Шестой принцип — сохранение связи с остальным человечеством. Даже если расстояние делает прямой обмен невозможным, хотя бы информационный контакт с Землей должен сохраняться. Седьмой — продолжение экспансии. Успешные колонии не должны замыкаться в себе: создавая новые поселения, они снижают нагрузку на ресурсы и формируют собственные культурные сети.

Наконец, восьмой принцип касается бережного отношения к окружающей среде. Ученые подчеркнули, что стремление немедленно терраформировать планету может привести к непредсказуемым последствиям: изменение одного параметра в замкнутой экосистеме способно вызвать целую цепочку нарушений.

Авторы отмечают, что наиболее перспективным направлением для колонизации остается Марс, а также луны Юпитера, находящиеся достаточно близко друг к другу и богатые ресурсами. Среди ближайших экзопланет они выделяют GJ 1061 (в 12 световых годах от Земли), где сразу три планеты расположены в зоне, пригодной для жизни.

