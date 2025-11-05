Телескоп Евклид заглянул в глубины загадочного темного облака

Европейский космический телескоп Евклид получил детальный снимок участка туманности LDN 1641 — области активного звездообразования, расположенной примерно в 1300 световых годах от Земли в созвездии Ориона. Изображение показывает сложную структуру газопылевого облака, где рождаются новые звезды. Об открытии сообщает Европейское космическое агентство (ESA).

В видимом диапазоне этот участок неба выглядит почти пустым — плотные пылевые завесы блокируют свет звезд. Но инфракрасный прибор NISP телескопа Евклид позволяет «заглянуть» сквозь пыль и увидеть сотни молодых светил.

На снимке можно различить молодые звезды, выбрасывающие струи вещества — характерный признак их формирования. Эти выбросы видны как пурпурные пятна и изогнутые нити. В левом верхнем углу плотность пыли уменьшается, открывая вид на далекие галактики за пределами Млечного Пути.

Съемка LDN 1641 проводилась в сентябре 2023 года в рамках тестов системы наведения телескопа. Для проверки точности ученым требовалось поле с малым числом видимых звезд — эта область Ориона оказалась идеальной. Наблюдения подтвердили, что Евклид способен удерживать направление с высокой точностью, что критически важно для его основной миссии — создания крупнейшей трехмерной карты Вселенной и исследования темной материи и тёмной энергии.

Снимок охватывает участок неба площадью 0,64 квадратных градуса — более чем втрое больше видимого размера полной Луны — и был получен менее чем за пять часов.

По мнению ученых, хотя основная задача Евклида — наблюдать далекие галактики, он также открывает богатые возможности для изучения объектов внутри Млечного Пути.

Ранее жуткий сигнал летучей мыши был зафиксирован в космосе.