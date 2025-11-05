На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Телескоп Евклид заглянул в глубины загадочного темного облака

ESA: телескоп Евклид получил детальный снимок участка туманности LDN 1641
true
true
true
close
ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, image processing by M. Schirmer (MPIA, Heidelberg)

Европейский космический телескоп Евклид получил детальный снимок участка туманности LDN 1641 — области активного звездообразования, расположенной примерно в 1300 световых годах от Земли в созвездии Ориона. Изображение показывает сложную структуру газопылевого облака, где рождаются новые звезды. Об открытии сообщает Европейское космическое агентство (ESA).

В видимом диапазоне этот участок неба выглядит почти пустым — плотные пылевые завесы блокируют свет звезд. Но инфракрасный прибор NISP телескопа Евклид позволяет «заглянуть» сквозь пыль и увидеть сотни молодых светил.
На снимке можно различить молодые звезды, выбрасывающие струи вещества — характерный признак их формирования. Эти выбросы видны как пурпурные пятна и изогнутые нити. В левом верхнем углу плотность пыли уменьшается, открывая вид на далекие галактики за пределами Млечного Пути.

Съемка LDN 1641 проводилась в сентябре 2023 года в рамках тестов системы наведения телескопа. Для проверки точности ученым требовалось поле с малым числом видимых звезд — эта область Ориона оказалась идеальной. Наблюдения подтвердили, что Евклид способен удерживать направление с высокой точностью, что критически важно для его основной миссии — создания крупнейшей трехмерной карты Вселенной и исследования темной материи и тёмной энергии.

Снимок охватывает участок неба площадью 0,64 квадратных градуса — более чем втрое больше видимого размера полной Луны — и был получен менее чем за пять часов.

По мнению ученых, хотя основная задача Евклида — наблюдать далекие галактики, он также открывает богатые возможности для изучения объектов внутри Млечного Пути.

Ранее жуткий сигнал летучей мыши был зафиксирован в космосе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами