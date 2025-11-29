Губернатор Мурманской области рассказал, как его дочь попытались обмануть мошенники

Губернатор Чибис заявил, что мошенники вымогали деньги у его дочери

Дочь губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Елизавета подверглась шантажу и вымогательству со стороны мошенников. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

«Моя дочь Лиза стала жертвой мошенников. И начиналось все с банального кода для получения доставки. А в итоге закрутилось так, что и шантаж, и угрозы, и очень такая четкая психологическая, профессиональная, к сожалению, отработка угрозы в отношении и ее лично, и других членов семьи», — сказал губернатор.

Чибис добавил, что в результате злоумышленники вынудили его дочь отдать «определенные» деньги. При этом, по его словам, запугивания в соцсетях продолжаются.

Глава региона отметил, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

В августе мошенники взломали Telegram-аккаунт первого заместителя губернатора Мурманской области Оксаны Демченко. Оперштаб призвал пользователей не переходить по сторонним ссылкам и не предоставлять своих личных данных.

