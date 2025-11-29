На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Губернатор Мурманской области рассказал, как его дочь попытались обмануть мошенники

Губернатор Чибис заявил, что мошенники вымогали деньги у его дочери
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Дочь губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Елизавета подверглась шантажу и вымогательству со стороны мошенников. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

«Моя дочь Лиза стала жертвой мошенников. И начиналось все с банального кода для получения доставки. А в итоге закрутилось так, что и шантаж, и угрозы, и очень такая четкая психологическая, профессиональная, к сожалению, отработка угрозы в отношении и ее лично, и других членов семьи», — сказал губернатор.

Чибис добавил, что в результате злоумышленники вынудили его дочь отдать «определенные» деньги. При этом, по его словам, запугивания в соцсетях продолжаются.

Глава региона отметил, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

В августе мошенники взломали Telegram-аккаунт первого заместителя губернатора Мурманской области Оксаны Демченко. Оперштаб призвал пользователей не переходить по сторонним ссылкам и не предоставлять своих личных данных.

Ранее жительница Белгорода приняла губернатора за мошенника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами