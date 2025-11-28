На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США переквалифицируют обвинение против напавшего на нацгвардейцев в Вашингтоне

Прокурор Пирро: обвинения против стрелявшего в Вашингтоне ужесточат
true
true
true
close
Nathan Howard/Reuters

Обвинения против подозреваемого в нападении на нацгвардейцев возле Белого дома в Вашингтоне ужесточат. Об этом заявила прокурор столичного округа Колумбия Джанин Пирро в интервью Fox News.

«Безусловно, нам предстоит предъявить еще множество обвинений, но мы переквалифицируем первоначальные обвинения», — сказала прокурор.

26 ноября в Вашингтоне произошла стрельба в нескольких кварталах от Белого дома, в результате которой были ранены двое нацгвардейцев. Подозреваемый был ранен, его задержали. После инцидента президент США Дональд Трамп выступил с обращением, в котором заявил, что подозреваемый приехал из Афганистана. Глава государства добавил, что задержанного ждет суровое наказание.

28 ноября Трамп заявил, что сотрудницу Нацгвардии, пострадавшую при стрельбе около Белого дома, не удалось спасти. По его словам, второй служащий, который был тяжело ранен, продолжает бороться за жизнь.

Ранее в США сообщили, что стрелявший в Вашингтоне сотрудничал с ЦРУ в Афганистане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами