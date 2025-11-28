В США переквалифицируют обвинение против напавшего на нацгвардейцев в Вашингтоне

Обвинения против подозреваемого в нападении на нацгвардейцев возле Белого дома в Вашингтоне ужесточат. Об этом заявила прокурор столичного округа Колумбия Джанин Пирро в интервью Fox News.

«Безусловно, нам предстоит предъявить еще множество обвинений, но мы переквалифицируем первоначальные обвинения», — сказала прокурор.

26 ноября в Вашингтоне произошла стрельба в нескольких кварталах от Белого дома, в результате которой были ранены двое нацгвардейцев. Подозреваемый был ранен, его задержали. После инцидента президент США Дональд Трамп выступил с обращением, в котором заявил, что подозреваемый приехал из Афганистана. Глава государства добавил, что задержанного ждет суровое наказание.

28 ноября Трамп заявил, что сотрудницу Нацгвардии, пострадавшую при стрельбе около Белого дома, не удалось спасти. По его словам, второй служащий, который был тяжело ранен, продолжает бороться за жизнь.

Ранее в США сообщили, что стрелявший в Вашингтоне сотрудничал с ЦРУ в Афганистане.