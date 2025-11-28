На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США сообщили, что стрелявший в Вашингтоне сотрудничал с ЦРУ в Афганистане

CBS: стрелявший в нацгвардейцев у Белого дома служил в афганском спецназе
true
true
true
close
CBS News

Гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал, подозреваемый в атаке на патруль Национальной гвардии возле Белого дома, служил в спецназе разведки Афганистана, который действовал под контролем Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Об этом сообщил телеканал CBS News.

«Представитель ЦРУ подтвердил в четверг, что подозреваемый сотрудничал с правительством США, включая ЦРУ, во время войны в Афганистане», — говорится в материале.

По данным CBS News, подозреваемый возглавлял группу бывших военнослужащих афганских национальных вооруженных сил, которая напрямую сотрудничала с американскими и британскими силами.

По словам бывшего афганского военного, который пообщался с телеканалом, Лаканвал возглавлял подразделение афганских спецназовцев на юге страны и тесно сотрудничал с международными войсками.

Несколько источников CBS News в правоохранительных органах сообщили, что следователи придерживаются версии, согласно которой подозреваемый страдал паранойей и другими проблемами с психическим здоровьем. Он считал, что власти пытаются депортировать его из США, куда он приехал в 2021 году.

26 ноября в Вашингтоне произошла стрельба в нескольких кварталах от Белого дома, в результате которой были ранены двое нацгвардейцев. Подозреваемый был ранен, его задержали. После инцидента президент США Дональд Трамп выступил с обращением, в котором заявил, что подозреваемый приехал из Афганистана. Президент добавил, что задержанного ждет суровое наказание.

Ранее политолог назвал теракт у Белого дома «кармой» за Афганистан.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами