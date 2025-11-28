В США сообщили, что стрелявший в Вашингтоне сотрудничал с ЦРУ в Афганистане

CBS: стрелявший в нацгвардейцев у Белого дома служил в афганском спецназе

Гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал, подозреваемый в атаке на патруль Национальной гвардии возле Белого дома, служил в спецназе разведки Афганистана, который действовал под контролем Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Об этом сообщил телеканал CBS News.

«Представитель ЦРУ подтвердил в четверг, что подозреваемый сотрудничал с правительством США, включая ЦРУ, во время войны в Афганистане», — говорится в материале.

По данным CBS News, подозреваемый возглавлял группу бывших военнослужащих афганских национальных вооруженных сил, которая напрямую сотрудничала с американскими и британскими силами.

По словам бывшего афганского военного, который пообщался с телеканалом, Лаканвал возглавлял подразделение афганских спецназовцев на юге страны и тесно сотрудничал с международными войсками.

Несколько источников CBS News в правоохранительных органах сообщили, что следователи придерживаются версии, согласно которой подозреваемый страдал паранойей и другими проблемами с психическим здоровьем. Он считал, что власти пытаются депортировать его из США, куда он приехал в 2021 году.

26 ноября в Вашингтоне произошла стрельба в нескольких кварталах от Белого дома, в результате которой были ранены двое нацгвардейцев. Подозреваемый был ранен, его задержали. После инцидента президент США Дональд Трамп выступил с обращением, в котором заявил, что подозреваемый приехал из Афганистана. Президент добавил, что задержанного ждет суровое наказание.

Ранее политолог назвал теракт у Белого дома «кармой» за Афганистан.