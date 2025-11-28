Путин объяснил сокращение числа аспирантов в России

Власти России сознательно приняли решение о сокращении числа аспирантов в стране. Об этом в ходе встречи с участниками V Конгресса молодых ученых заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Мы сознательно пошли на принятие некоторых решений, которые привели к уменьшению, к сокращению количества аспирантов», — сказал глава государства.

По его словам, их число сократилось, особенно среди молодых исследователей.

Также российский лидер отметил, что соответствующая политика проводилась сознательно для того, чтобы привлечь в аспирантуру граждан, «которые осознанно делают выбор для того, чтобы заниматься именно исследовательской работой, научной работой», добавил он.

В четверг Путин проводит встречу с участниками V Конгресса молодых ученых.

В программу конгресса входят деловая, выставочная, спортивная и культурная программы. Тема мероприятия в 2025 году — «Энергия науки: от потенциала знаний к созиданию будущего». В деловую программу входит более 170 мероприятий, посвященных будущему атомной отрасли, энергетической отрасли, транспорту, медицине, химии, индустрии красоты.

Ранее в России спрогнозировали нехватку кандидатов и докторов наук.