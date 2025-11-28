На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Авиабомбу весом более тонны уничтожили в российском городе, и это попало на видео

В Волгограде уничтожили авиабомбу весом более тонны
В Волгограде ликвидировали огромную авиабомбу весом более тонны. Об этом сообщает МЧС России.

Огромный боеприпас обнаружили во время проведения земляных работ. Пиротехники МЧС России вывезли авиабомбу на безопасное расстояние от города и уничтожили ее путем подрыва, соблюдая все необходимые меры безопасности.

Отмечается, что в текущем году это уже седьмая авиабомба, которую ликвидировали сотрудники экстренных служб.

До этого 250-килограммовую немецкую авиабомбу времен ВОВ нашли вблизи села Кабардинка Краснодарского края и обезвредили — это попало на видео. Прибывшие на место пиротехники для уничтожения транспортировали боеприпас из горной местности.

Ранее Калининградской области спасатели выкопали и подорвали авиабомбу времен ВОВ.

