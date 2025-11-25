На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Немецкую авиабомбу времен ВОВ нашли и обезвредили на Кубани, это попало на видео

На Кубани нашли и обезвредили немецкую авиабомбу времен ВОВ
true
true
true

На Кубани возле одного из сел обнаружили немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент вблизи села Кабардинка Краснодарского края. Во время проведения земляных работ там нашли 250-килограммовую немецкую авиационную бомбу. Прибывшие на место пиротехники транспортировали боеприпас из горной местности.

В результате авиабомбу ликвидировали путем подрыва — процесс запечатлели на видео. Все работы с опасным предметом провели с соблюдением необходимых мер безопасности.

До этого в Ленобласти уничтожили 56 взрывоопасных предметов времен ВОВ, найденных у железнодорожной платформы. Для ликвидации пиротехники вывезли противотанковые мины и авиабомбы на полигон.

Ранее в Калининградской области спасатели выкопали и подорвали авиабомбу времен ВОВ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами