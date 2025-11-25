Немецкую авиабомбу времен ВОВ нашли и обезвредили на Кубани, это попало на видео

На Кубани нашли и обезвредили немецкую авиабомбу времен ВОВ

На Кубани возле одного из сел обнаружили немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент вблизи села Кабардинка Краснодарского края. Во время проведения земляных работ там нашли 250-килограммовую немецкую авиационную бомбу. Прибывшие на место пиротехники транспортировали боеприпас из горной местности.

В результате авиабомбу ликвидировали путем подрыва — процесс запечатлели на видео. Все работы с опасным предметом провели с соблюдением необходимых мер безопасности.

До этого в Ленобласти уничтожили 56 взрывоопасных предметов времен ВОВ, найденных у железнодорожной платформы. Для ликвидации пиротехники вывезли противотанковые мины и авиабомбы на полигон.

Ранее в Калининградской области спасатели выкопали и подорвали авиабомбу времен ВОВ.