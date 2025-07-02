Серия инцидентов с нефтетанкерами может быть связана с диверсионной деятельностью украинских спецслужб. Об этом со ссылкой на источники в сфере безопасности сообщает издание Financial Times (FT).

По информации издания, первоначальные данные указывали на возможное участие Украины в этих инцидентах. Однако эксперты не исключают и другие версии, включая причастность ливийских структур или иных государственных акторов, обладающих соответствующими возможностями и мотивацией.

«Один из советников по безопасности заявил, что изначально все признаки указывали на Украину», — отмечает издание.

30 июня сообщалось, что у побережья Ливии на танкере Vilamoura, который перевозил 1 миллион баррелей нефти, произошел взрыв. В мае танкер заходил в терминал Каспийского трубопроводного консорциума недалеко от Новороссийска, который якобы отгружает преимущественно казахскую нефть. Это уже пятый взрыв на танкерах, якобы заходивших в российские порты в последнее время.

Ранее Украина стала угрожать странам, покупающим нефть у России.