Адвокат предупредил россиян о штрафах за неправильную установку гирлянды

Адвокат Дощенко напомнил россиянам о рисках из-за неправильной установки гирлянды
Depositphotos

Неправильная установка новогодней гирлянды грозит россиянам штрафом. Об этом изданию «Подмосковье сегодня» рассказал адвокат Иван Дощенко.

Юрист напомнил, что из-за неправильного монтажа гирлянды или некачественной проводки возникает риск возгорания.

«В таких случаях применяется статья 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности», предусматривающая штрафы для граждан», — пояснил юрист.

При этом Дощенко отметил, что внутри квартиры можно размещать украшения без ограничений. Однако, если собственнику захочется повесить гирлянду на внешней стороне окна, может потребоваться согласие соседей.

Как рассказал основатель и гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев, самой безопасной для украшения дома в Новый год является LED-гирлянда.

Ранее россиянам рассказали, сколько стоит украсить дом к Новому году.

