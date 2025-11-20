Россиянам рассказали, как выбрать безопасную новогоднюю гирлянду

Сетодиодные LED-гирлянды — идеальный вариант безопасного украшения дома к Новому году, заявил «Газете.Ru» эксперт по строительным материалам, основатель и гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев. По его словам, они практические не нагреваются и потребляют мало энергии.

«Главный принцип, от которого мы отталкиваемся — это разделение гирлянд по месту их использования. Уличные гирлянды по сути являются вашим личным фасадным светодизайном. Они должны выдерживать суровые условия: мокрый снег, ледяной дождь, мороз и ветер. Первое, на что вы должны посмотреть — это класс влагозащиты, который обозначается индексом IP. Для улицы минимально допустимый показатель — IP44, а идеальный — IP65. Такая гирлянда не боится ни пыли, ни струй воды. Ее провод должен быть толстым, из морозостойкой резины или качественного ПВХ, который не задубеет и не потрескается на холоде. Лампы должны быть надежно спрятаны в прочные пластиковые корпуса», — рекомендовал Васильев.

При выборе гирлянды для помещения главное, на что стоит обратить внимание, это пожарная безопасность, пояснил эксперт.

«Врагом номер один здесь является тепло. Легендарные гирлянды с лампами накаливания, которые так любят за их «теплый» свет, по сути, являются мини-обогревателями. Повесьте такую на сухую живую елку или на тканевую штору, и вы создаете серьезный риск возгорания. Современный и единственно разумный выбор для дома — это светодиодные LED-гирлянды. Они имеют массу преимуществ: практически не нагреваются, потребляют в 8-10 раз меньше электроэнергии и служат десятки тысяч часов. Их яркости и цветовой гаммы сегодня более чем достаточно для создания любой атмосферы. Отдельно хочу выделить гирлянды на батарейках. Это идеальное решение для декора окон, зеркал, штор и создания инсталляций вдали от розеток. Они абсолютно безопасны с точки зрения отсутствия низковольтного провода, и их можно беспрепятственно вешать на легковоспламеняющиеся материалы», — отметил Васильев.

Он также рассказал, во сколько в среднем обойдется каждый из видов световых гирлянд — здесь цена напрямую зависит от качества.

«Простая светодиодная гирлянда для комнаты длиной 5-7 метров без сложных эффектов будет стоить от 500 до 1500 рублей. Качественные уличные модели с хорошей влагозащитой (IP65) и длиной от 10 метров начинаются от 2000 рублей и могут доходить до 5000-7000 рублей за изделия с уникальными эффектами, типа бегущих волн или смены цвета через приложение. Гирлянды на батарейках обойдутся в 800-2500 рублей в зависимости от длины и плотности светильников. При выборе также обращайте внимание на качество провода: он должен быть гибким и без резкого химического запаха. И, конечно, ищите на упаковке маркировку сертификации, будь то наш ГОСТ Р или европейский стандарт безопасности (CE, RoHS). Это гарантия того, что продукт прошел проверки и не навредит вам», — заключил Васильев.

Ранее россиянам объяснили, как безопасно использовать электроплед.