Россиянам дали советы, которые позволят безопасно отпраздновать Новый год

Во время подготовки к новогодним праздникам важно уделить внимание вопросу безопасности, поскольку в это этот период в домашних условиях используются многие потенциально опасные предметы — от открытого огня до электрических приборов. Об этом «Москве 24» заявил председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин.

«Основной принцип, который следует соблюдать, можно сформулировать просто: прежде чем включать любую технику или зажигать огонь, необходимо «включить» собственное внимание и здравый смысл», — подчеркнул эксперт.

Так, он посоветовал ставить свечи на устойчивые негорючие подставки и размещать их в местах, полностью исключающих случайное опрокидывание, особенно если дома есть дети. Бенгальские огни можно зажигать в помещении только в том случае, если их размер не превышает размер канцелярской ручки, подчеркнул специалист. Он также посоветовал заранее подготовить емкость с водой, куда можно будет безопасно поместить как догорающие, так и уже использованные огни.

В качестве оптимальной альтернативы традиционным хлопушкам Гринин посоветовал выбрать современные пневматические модели, которые создают праздничный эффект без использования пиротехнических составов. Электрические гирлянды и другие праздничные приборы должны соответствовать стандартам безопасности, заключил он.

Исследование сервиса доставки «Купер» до этого показало, что набор для украшения дома к Новому году, состоящий из игрушек, гирлянд, наклеек, свечей и искусственной елки, будет стоить от 2,5 тысячи рублей, а с живой елью — от 7,5 тысячи рублей. В исследование вошли основные праздничные товары: искусственные и живые ели, елочные игрушки, гирлянды, декоративные наклейки для окон и свечи.

Ранее в ФАС заявили о недопустимости завышения цен на продукты к Новому году.