В Якутии участник СВО потерял все имущество при пожаре

В Якутии сгорела квартира участника СВО со всеми вещами и документами

Участник специальной военной операции (СВО) после возвращения с фронта потерял все имущество при пожаре. Об этом сообщает издание SakhaDay.

Уточняется, что 53-летний мужчина проходил службу в добровольческом отряде, а после возвращения работал охранником. Он планировал отправиться на реабилитацию, но за несколько дней до этого в его квартире случился пожар, предположительно, из-за старого обогревателя.

Имущество и документы бойца спасти не удалось. Уполномоченный по правам человека в Якутии Сардана Гурьева пообещала оказать ветерану всестороннюю поддержку.

6 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что дополнительную поддержку участников СВО и семей с детьми включат в проект российского бюджета. Кроме того, власти увеличат финансирование создания объектов здравоохранения и образования для ВС РФ и жилищные субсидии для военнослужащих.

Ранее Путин поручил привлечь волонтеров к помощи ветеранам СВО в больницах.