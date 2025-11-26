На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России привлекут волонтеров к помощи раненым ветеранам

Путин поручил привлечь волонтеров к помощи ветеранам СВО в больницах
true
true
true
close
Автор: Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта 2026 года рассмотреть вопрос о привлечении волонтеров к оказанию помощи участникам специальной военной операции, проходящих лечение в больницах. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Речь идет о перечне поручений по итогам совещания президента с членами правительства, прошедшего 17 сентября.

Так, глава государства поручил кабмину совместно с рядом ведомств, в том числе Минобороны, МЧС и ФСБ, рассмотреть вопросы о привлечении социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтеров к оказанию социально-бытовых услуг ветеранам СВО, находящимся на лечении в медицинских организациях по всей стране.

До этого глава Минобороны Андрей Белоусов предложил президенту Путину организовать медицинскую помощь для участников СВО на новых условиях. По словам одного из очевидцев, решение связано в том числе с тем, что в ряде регионов отсутствуют военные медицинские организации.

Ранее безногий участник СВО пожаловался на условия в больнице.

