Экстрадированного из Италии украинца арестовали в Германии по делу о «Северных потоках»

Экстрадированный из Италии украинец Кузнецов арестован в ФРГ по делу о «СП»

Украинский гражданин Сергей Кузнецов, экстрадированный накануне из Италии, арестован немецкими властями по подозрению в причастности к диверсии на газопроводах «Северные потоки» («СП»). Об этом сообщила прокуратура Германии.

До этого стало известно, что Польша отказывается экстрадировать Германии второго подозреваемого по данному делу.

27 октября Апелляционный суд Болоньи постановил выдать Германии Сергея Кузнецова. По словам адвоката Канестрини, защита хочет обратиться в Кассационный суд для обжалования этого решения.

Кузнецов был задержан в августе в Италии. Его подозревают в причастности к подрывам «Северных потоков». Итальянский суд оставил его под стражей, а сам задержанный отрицает свою вину и отказался добровольно вылетать в Германию. Расследование ведут правоохранительные органы Германии, где ранее выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева, которого также подозревают в подрыве «Северных потоков». Подробнее ― в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кузнецов объявил голодовку.