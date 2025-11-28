Мединский счел интерес россиян к истории рациональным

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский назвал рационально объяснимым интерес россиян к истории, передает РИА Новости.

Он отметил, что с одной стороны, это поиск ответов на сегодняшние проблемные вопросы.

«С другой стороны, поиск уверенности: если наши предки пережили смуту, революцию, гражданскую войну, нашествие гитлеровцев, Ордынское нашествие, неужели мы не справимся с теми небольшими по всемирным меркам проблемами, которые периодически сваливаются на Россию сегодня», — сказал Мединский.

По словам помощника президента, в трудные времена в любом государстве кристаллизуется интерес к национальной истории, ведь это вопрос поиска корней и попытки выяснить, каким образом в похожих ситуациях предки справлялись с проблемами.

До этого Мединский иронично отреагировал на заявление Каи Каллас о «нападениях России на 19 стран». Он назвал утверждения главы евродипломатии о столетней агрессии страны «каллассальными открытиями» в области военной истории. В сатирическом посте он перечислил «нападения» России на другие страны, включая «атаку» на Японию в Порт-Артуре в 1904 году и «вероломное нападение» на Германию под Москвой в 1941 году.

Ранее Мединский высмеял отмену Украиной имен императоров России.