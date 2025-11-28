Мединский ответил Каллас ироничным экскурсом в военную историю

Мединский подготовил ликбез для Каллас после слов о нападении РФ на 19 стран

Помощник президента России Владимир Мединский иронично отреагировал на заявление главы евродипломатии Каи Каллас о «нападениях России на 19 стран». В своем Telegram-канале он опубликовал шуточный исторический экскурс и предложил провести для нее персональный ликбез.

Мединский назвал утверждения Каллас о столетней агрессии России «каллассальными открытиями» в области военной истории. В сатирическом посте он перечислил «нападения» России на другие страны, включая «атаку» на Японию в Порт-Артуре в 1904 году и «вероломное нападение» на Германию под Москвой в 1941 году.

«Рекомендую К. Каллас «Рассказы из русской истории»... а также готов при случае провести персональный ликбез для дамы, приятной во всех отношениях, кроме пробелов в исторических знаниях», — заключил Мединский.

Поводом для ироничного ответа стало заявление Каллас о том, что Россия за последние 100 лет якобы напала более чем на 19 стран. Мединский также шутливо отметил сложности с поддержанием советского уровня образования в современной Эстонии.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала «вызвать санитаров» для Каллас после ее слов.

Ранее Каллас поссорилась с Бельгией из-за вопроса о российских активах.