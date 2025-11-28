На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мэр Енисейска подвергся нападению

В Енисейске местный житель напал на главу города в ходе личного приема
Виталий Аньков/РИА Новости

Житель города Енисейска на севере Красноярского края в ходе личного приема напал на главу города и нанес ему побои. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

По его информации, 46-летний нападавший был задержан. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)», — заявили в ведомстве.

По версии следствия, 28 ноября житель Енисейска пришел в городскую администрацию на личный прием к мэру города Валерию Никольскому.
Как рассказали в СК, во время разговора с главой города фигурант уголовного дела стал высказывать недовольство деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления, набросился на чиновника и причинил ему телесные повреждения. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

До этого глава Шемуршинского округа Чувашии Сергей Галкин напал на участника совещания об открытии сезона охоты.

Ранее в Кирове экс-депутат избил женщину на глазах ребенка.

