Мэр Енисейска подвергся нападению

В Енисейске местный житель напал на главу города в ходе личного приема

Житель города Енисейска на севере Красноярского края в ходе личного приема напал на главу города и нанес ему побои. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

По его информации, 46-летний нападавший был задержан. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)», — заявили в ведомстве.

По версии следствия, 28 ноября житель Енисейска пришел в городскую администрацию на личный прием к мэру города Валерию Никольскому.

Как рассказали в СК, во время разговора с главой города фигурант уголовного дела стал высказывать недовольство деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления, набросился на чиновника и причинил ему телесные повреждения. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

