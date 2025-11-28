На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Милонов готов лично отвести в школу девочку из Казахстана, не сдавшую языковой тест

Депутат Милонов: носители русского языка имеют право на обучение в школах РФ
true
true
close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по защите семьи Виталий Милонов в интервью газете «Взгляд» выразил готовность лично отвести в школу 12-летнюю Таисию Блаженскую из Казахстана, которую сначала зачислили в школу в Тобольске, а потом отказали в обучении.

«Девочка, дорогая, приезжай к нам. Если надо, я за руку отведу в Петербурге, Москве в школу», — сказал парламентарий.

Он также подчеркнул, что русские дети, откуда бы они ни прибыли, должны иметь право на обучение в школе, даже если не оформлено гражданство.

В опубликованном накануне видеообращении девочка рассказала, что недавно приехала в Тобольск из Казахстана. Она пожаловалась, что не может продолжить обучение в российской школе, потому что якобы не сдала экзамен по языку. При этом сначала девочке сообщили об успешном прохождении тестирования, а позже ее маме позвонили и сказали, что экзамен был провален.

В школе, куда не смогла поступить Блаженская, а также в местном департаменте образования, не выдали результаты тестирования. Помимо этого, семья не смогла получить подтверждающие документы о том, что тест ребенок провалил.

Ранее сообщалось, что мигранты смогут подать апелляцию после тестирования по русскому языку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами