Милонов готов лично отвести в школу девочку из Казахстана, не сдавшую языковой тест

Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по защите семьи Виталий Милонов в интервью газете «Взгляд» выразил готовность лично отвести в школу 12-летнюю Таисию Блаженскую из Казахстана, которую сначала зачислили в школу в Тобольске, а потом отказали в обучении.

«Девочка, дорогая, приезжай к нам. Если надо, я за руку отведу в Петербурге, Москве в школу», — сказал парламентарий.

Он также подчеркнул, что русские дети, откуда бы они ни прибыли, должны иметь право на обучение в школе, даже если не оформлено гражданство.

В опубликованном накануне видеообращении девочка рассказала, что недавно приехала в Тобольск из Казахстана. Она пожаловалась, что не может продолжить обучение в российской школе, потому что якобы не сдала экзамен по языку. При этом сначала девочке сообщили об успешном прохождении тестирования, а позже ее маме позвонили и сказали, что экзамен был провален.

В школе, куда не смогла поступить Блаженская, а также в местном департаменте образования, не выдали результаты тестирования. Помимо этого, семья не смогла получить подтверждающие документы о том, что тест ребенок провалил.

Ранее сообщалось, что мигранты смогут подать апелляцию после тестирования по русскому языку.