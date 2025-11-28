Россиянам рассказали, как правильно замораживать и размораживать красную икру

Замораживать целесообразно только икру, купленную на развес. Продукт следует расфасовать на маленькие порции (для разового употребления) и убрать в морозильную камеру. Такой совет в беседе с газетой «Взгляд» дал председатель Рыбного союза Александр Панин. Когда появится желание полакомиться деликатесом, его следует достать, разморозить в холодильнике и употребить в течение 24 часов, отметил эксперт.

«Обычный бытовой холодильник не обеспечивает необходимый температурный режим, так как его средняя температура, как правило, составляет от двух до шести градусов. В таких условиях срок хранения закрытой банки икры сокращается до одного месяца», — предупредил Панин.

После вскрытия банки он порекомендовал не держать ее более 2-5 дней из-за контакта с кислородом. Повторное замораживание при этом не допускается.

Нутрициолог Екатерина Хандрюк до этого говорила, что красная икра — это источник качественного белка, а также витаминов A, D, E и группы В, способствующих укреплению иммунной системы, поддержанию здоровья кожи и улучшению обмена веществ.

Однако, по ее словам, важно помнить о том, что красная икра — это продукт с высокой калорийностью, поэтому умеренность в ее потреблении играет ключевую роль.

