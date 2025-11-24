На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили, как избежать покупки поддельной икры

Юрист Хаминский: «Честный знак» поможет избежать покупки поддельной икры
buradaki/Shutterstock/FOTODOM

Россияне могут отсканировать код Data Matrix с помощью мобильного приложения «Честный знак», чтобы проверить подлинность икры перед покупкой. Об этом RT рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.

Он подчеркнул, что онлайн-предложения о покупке продукции по низким ценам чаще всего связаны с продажей фальсификата или направлены на хищение денег.

«Приобретая перед праздниками красную икру, покупателям нужно иметь в виду, что цены на качественный продукт сейчас достаточно высокие. Предложения в сети интернет, обещающие икру по низким ценам, скорее всего, связаны либо с продажей фальсификата, либо вообще направлены на хищение денег у покупателей», — сказал Хаминский.

Для защиты от аферистов он посоветовал покупать икру только в крупных торговых сетях или в известных специализированных магазинах.

24 ноября член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко сообщил, что в преддверии новогодних праздников мошенники активизировали создание фейковых интернет-магазинов, предлагающих красную икру и морские деликатесы. Парламентарий отметил, что популярность онлайн-покупок позволяет злоумышленникам легко обманывать покупателей, создавая видимость легитимных магазинов с привлекательными картинками. Особую опасность представляют предложения с существенными скидками.

Ранее россиянам рассказали, сколько можно хранить красную икру в холодильнике.

