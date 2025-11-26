На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван полезный продукт, который нельзя есть много

Нутрициолог Хандрюк: красная икра полезна, но ее нельзя есть много
Depositphotos

Красная икра — это источник качественного белка, а также витаминов A, D, E и группы В, способствующих укреплению иммунной системы, поддержанию здоровья кожи и улучшению обмена веществ. Об этом в беседе с РИАМО сообщила нутрициолог Екатерина Хандрюк.

Кроме того, по ее словам, красная икра богата омега-3 жирными кислотами, фосфором, кальцием и железом. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов, продукт помогает защищать клетки организма от повреждений и старения.

«Важно помнить о том, что красная икра — это продукт с высокой калорийностью, поэтому умеренность в ее потреблении играет ключевую роль. Тем не менее, включение этого деликатеса в рацион может обогатить его полезными веществами и добавить разнообразия», — отметила специалист.

Юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский до этого объяснил, как избежать покупки поддельной икры. Он посоветовал отсканировать код Data Matrix с помощью мобильного приложения «Честный знак», чтобы проверить подлинность продукта перед покупкой.

Он предупредил, что онлайн-ресурсы с низкими ценами чаще всего связаны с продажей фальсификата или направлены на хищение денег.

Ранее россиянам рассказали, сколько можно хранить красную икру в холодильнике.

