Гендиректор «Орелводоканала» прокомментировал заявление своего подчиненного о любви к порно

Администрация города

Гендиректор «Орелводоканала» Василий Иванов считает, что высказывание его заместителя Владислава Терновых насчет порно было неуместным. Об этом сообщает издание «Подъем».

Иванов отметил чувство юмора и профессиональные качества своего сотрудника.

«К сожалению, чувство юмора есть не у всех, но в нашей работе оно просто необходимо. Уместно ли оно в этой ситуации — нет! Но подменять его высказывание оценкой профессиональных качеств, я бы не стал. Поверьте, 25 лет работы в нашей системе выдержит не каждый. Он прекрасный специалист с повышенным чувством ответственности, пользующийся непререкаемым авторитетом и уважением в коллективе», — сказал он.

Иванов добавил, что благодаря усилиям Терновых авария, на которую жаловались местные жители, была устранена в кратчайшие сроки.

Видео с участием Терновых распространилось в социальных сетях. На кадрах, опубликованных орловским порталом «Истоки ТВ», представитель «Орелводоканала» отвечает на вопрос о сроках восстановления канализационного коллектора, обрушившегося на одной из городских улиц.

На вопрос журналистов о том, видел ли Терновых жалобы людей в интернете, тот ответил, что его «в интернете, кроме порно, больше ничего не интересует».

