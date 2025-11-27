На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарова прокомментировала вирусное видео про «порно» с орловским коммунальщиком

Захарова призвала выдать премию Рунета видео с замгендиректора «Орелводоканала»
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала в своем Telegram-канале выдать премию Рунета вирусному видео с первым заместителем гендиректора «Орелводоканала» Владиславом Терновых.

Ролик с его участием распространилось в социальных сетях. На кадрах, опубликованных орловским порталом «Истоки ТВ», представитель «Орелводоканала» отвечает на вопрос о сроках восстановления канализационного коллектора, обрушившегося на одной из городских улиц.

На вопрос журналистов о том, видел ли Терновых жалобы людей в интернет, тот ответил, что его «в интернете, кроме порно, больше ничего не интересует».

«Мне кажется, это премия Рунета — специальный приз «За все!» — отреагировала на видео Захарова в своем Telegram-канале.

В начале ноября на автобусной остановке в Перми заметили женщину, похожую на президента США Дональда Трампа. Видео с ней опубликовал местный житель Евгений Сажин. Ролик начинается словами: «Шанс встретить Дональда Трампа в Перми очень мал, но никогда не равняется нулю». На видео автор приближается к женщине, которая стоит на остановке с надписью «300 лет Перми», и спрашивает, замечала ли она сходство с американским политиком.

Ранее Газманов прокомментировал вирусные танцы под свой хит.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами