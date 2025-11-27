Захарова прокомментировала вирусное видео про «порно» с орловским коммунальщиком

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала в своем Telegram-канале выдать премию Рунета вирусному видео с первым заместителем гендиректора «Орелводоканала» Владиславом Терновых.

Ролик с его участием распространилось в социальных сетях. На кадрах, опубликованных орловским порталом «Истоки ТВ», представитель «Орелводоканала» отвечает на вопрос о сроках восстановления канализационного коллектора, обрушившегося на одной из городских улиц.

На вопрос журналистов о том, видел ли Терновых жалобы людей в интернет, тот ответил, что его «в интернете, кроме порно, больше ничего не интересует».

«Мне кажется, это премия Рунета — специальный приз «За все!» — отреагировала на видео Захарова в своем Telegram-канале.

В начале ноября на автобусной остановке в Перми заметили женщину, похожую на президента США Дональда Трампа. Видео с ней опубликовал местный житель Евгений Сажин. Ролик начинается словами: «Шанс встретить Дональда Трампа в Перми очень мал, но никогда не равняется нулю». На видео автор приближается к женщине, которая стоит на остановке с надписью «300 лет Перми», и спрашивает, замечала ли она сходство с американским политиком.

Ранее Газманов прокомментировал вирусные танцы под свой хит.