Психолог озвучила причины новогодней хандры

Психолог Абравитова: финансовые причины могут вызвать новогоднюю хандру
Depositphotos

Финансовые причины, личная переоценка прожитого периода жизни, а также разрыв между ожиданием и реальностью могут выступать причинами новогодней хандры. Об этом в беседе с RT рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

По ее словам, она может появляться из-за мыслей о том, что праздничный стол или подарки будут хуже, чем у других.

«И когда праздник не оправдывает завышенных ожиданий, наступают пустота и грусть. Тут и финансовое давление, и потребительская гонка. Это тоже вызывает огромный стресс. Люди тратят сбережения и уходят в долги, чтобы соответствовать празднику», — отметила Абравитова.

Кроме того, истощать психику может усталость от выбора. К этому добавляются ссоры в семьях из-за разного взгляда на траты, стресс из-за вынужденного общения и так далее, заключила психолог.

Исследование «МегаФона» до этого показало, что жители Москвы начали готовиться к Новому году уже в сентябре. 12% от всех покупок декора для елки были сделаны в сентябре, тогда как в прошлом году москвичи начали готовиться к Новому году в октябре. Чаще всего они выбирали на маркетплейсах наборы традиционных шаров и снежинок, популярны также банты и сосульки.

Ранее диетолог назвала продукты, которые можно заранее купить к Новому году.

