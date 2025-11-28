На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач рассказал, как правильно восстанавливаться после родов

Врач Еделев: через 6-8 недель после родов нужно посетить акушера-гинеколога
Taras Grebinets/Shutterstock/FOTODOM

На восстановление после родов организму требуется много времени. В этот период женщинам важно соблюдать рекомендации врача, пройти послеродовой чекап, а также с любовью и пониманием относиться к собственному телу, не требуя от себя слишком многого. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал доктор медицинских наук, врач Дмитрий Еделев.

Специалист объяснил, что восстановление женщины в послеродовой период проходит по двум направлениям: медицинскому и немедицинскому.

По словам Еделева, врачи каждый день контролируют состояние новоиспеченной мамы в роддоме, измеряют ее температуру, давление, сокращение матки и следят за характером послеродовых выделений. Также медики делают УЗИ органов малого таза, обрабатывают швы и дают рекомендации по обработке после выписки. Кроме того, специалисты учат правильно лежать на животе.

Врач напомнил, что особенно важен послеродовой чекап — обязательный прием у акушера-гинеколога спустя 6-8 недель после родов. В ходе обследования медик расспрашивает женщину о самочувствии, характере выделений, боли, а также узнает, наладилось ли грудное вскармливание.

«После этого проводит осмотр на кресле, берет мазок на флору и воспаление, а также делает УЗИ органов малого таза для оценки состояния матки, яичников, исключения поздних осложнений. По показаниям, либо при наличии жалоб, врач назначает общие анализы крови и мочи», — рассказал Еделев.

Он отметил, что после родов женщине также могут понадобиться осмотры у эндокринолога, маммолога, проктолога или хирурга.

При немедицинском восстановлении первыми приходят в норму внутренние органы женщины, а затем — мышцы и фигура. Врач напомнил, что в этот период новоиспеченной маме важно принимать свое тело, правильно питаться и пить достаточно воды, особенно при грудном вскармливании. При этом в рационе должно быть достаточное количество белка, витаминов, микро- и макроэлементов, а также железа и кальция. Специалист отметил, что питаться следует по 4-5 раз ежедневно.

В послеродовой период также требуется тщательно следить за гигиеной, регулярно менять прокладки и принимать интимный душ. По словам эксперта, нужно избегать половой жизни и использования тампонов до полного прекращения выделений и медицинского осмотра.

«Диастаз прямых мышц живота требует ношения послеродового бандажа и консультации врача. Ношение ребенка разрешается в слинге для новорожденных — это такой эргорюкзак, правильно настроенный для разгрузки спины и мышц живота. После разрешения врача молодая мать может заниматься лечебной и дыхательной гимнастикой и плаванием, направленными на лечение диастаза прямых мышц живота», — добавил врач.

Он также напомнил о том, что после родов женщине необходимо дать время на восстановление психики. При этом остальным членам семьи в этот период важно всячески поддерживать родившую, хвалить ее и избегать комментариев о внешности и методах ухода за младенцем.

Психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс до этого говорил, что после рождения ребенка женщины часто сталкиваются с послеродовой депрессией. По его словам, матерям следует предъявлять к себе меньше требований и снизить ожидания об идеальной картинке, которые редко соответствуют реальности.

Ранее врач рассказала, как беременным сделать полет на самолете комфортным.

