Врач рассказала, как беременным сделать полет на самолете комфортным

Путешествующим во время беременности женщинам важно следовать простым правилам, чтобы сделать полет на самолете максимально комфортным и безопасным. Об этом kp.ru рассказала акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, кандидат медицинских наук Полина Большакова.

«Если есть возможность, стоит лететь в бизнес-классе, поскольку там места более комфортны. В эконом-классе только места в первом ряду позволят вытянуть ноги. За час до взлета и каждый час во время полета пейте по полстакана воды без газа», — рассказала специалист.

Она отметила, что перелет легче всего перенести во втором триместре беременности, поскольку в этот период уже нет токсикоза, а живот еще не стал слишком большим. При этом гинеколог порекомендовала будущим мамам выбирать место у прохода, чтобы была возможность как можно чаще вставать и разминаться. Также стоит разместить одну подушку под поясницей, а другую положить под шею. Помимо этого, Большакова посоветовала пристегнуть ремень безопасности так, чтобы он находился под животом.

По ее словам, в самолете крайне важно не перегреваться, не поднимать тяжелые сумки и заранее узнавать все правила авиакомпании, поскольку некоторые из них требуют справку от врача на поздних сроках.

Исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врач «Лига подиатрии» Ольга Чижевская до этого рассказала, что беременным женщинам стоит выполнять простые упражнения, чтобы справиться с отеками, болью в спине и дискомфортом в ногах, а также подготовить организм к родам. По ее словам, в комплекс упражнений должны входить упражнения на четвереньках, ягодичный мостик, ходьба, диагонали и «ходьба на ягодицах».

