На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, как беременным сделать полет на самолете комфортным

Гинеколог Большакова: беременным стоит выбирать в самолете места у прохода
true
true
true
close
Natalia Deriabina/Shutterstock/FOTODOM

Путешествующим во время беременности женщинам важно следовать простым правилам, чтобы сделать полет на самолете максимально комфортным и безопасным. Об этом kp.ru рассказала акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, кандидат медицинских наук Полина Большакова.

«Если есть возможность, стоит лететь в бизнес-классе, поскольку там места более комфортны. В эконом-классе только места в первом ряду позволят вытянуть ноги. За час до взлета и каждый час во время полета пейте по полстакана воды без газа», — рассказала специалист.

Она отметила, что перелет легче всего перенести во втором триместре беременности, поскольку в этот период уже нет токсикоза, а живот еще не стал слишком большим. При этом гинеколог порекомендовала будущим мамам выбирать место у прохода, чтобы была возможность как можно чаще вставать и разминаться. Также стоит разместить одну подушку под поясницей, а другую положить под шею. Помимо этого, Большакова посоветовала пристегнуть ремень безопасности так, чтобы он находился под животом.

По ее словам, в самолете крайне важно не перегреваться, не поднимать тяжелые сумки и заранее узнавать все правила авиакомпании, поскольку некоторые из них требуют справку от врача на поздних сроках.

Исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врач «Лига подиатрии» Ольга Чижевская до этого рассказала, что беременным женщинам стоит выполнять простые упражнения, чтобы справиться с отеками, болью в спине и дискомфортом в ногах, а также подготовить организм к родам. По ее словам, в комплекс упражнений должны входить упражнения на четвереньках, ягодичный мостик, ходьба, диагонали и «ходьба на ягодицах».

Ранее врач предупредила, что БАДы могут сделать анализы ложными.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами